Семья раввина Друкмана: Казалось, что надежды нет

Семья раввина Хаима Дракмана 15 декабря опубликовала заявление, в котором поблагодарила израильскую общественность за их молитвы о выздоровлении раввина от коронавируса.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Прошлой ночью нас вызвали в больницу. Мы стояли вокруг кровати раввина, молились, пели и своими глазами видели, как различные жизненные показатели стабилизировались, когда раввин мужественно столкнулся с чрезвычайно сложной ситуацией. Почти без сознания, раввин даже открыл глаза на некоторое время и ответил на наши вопросы, двигая головой и руками, что повторялось, даже когда врач приходил рано утром. Несмотря на сложную ситуацию, мы верим и ожидаем спасения. Стабилизация состояния здоровья и небольшое улучшение со вчерашнего дня, когда уже казалось, что шансов нет. Молитвы и поддержка всего народа Израиля, самоотверженность и профессионализм персонал в больнице — дайте нам сил, и мы уверены, что они дадут силы и раввину», – рассказали родственники.

Чуть ранее Раббанит Брурия Бинненфельд, дочь раввина Хаима Друкмана, заявила, что состояние ее «чудесным образом» улучшилось.

«Слава Богу, у нас произошло великое чудо. Вчера нас вызвали проститься с отцом, но благодаря всем прочитанным за него молитвам он пришел в сознание и теперь откликается на нас и на врачей. Мы очень надеемся, что чудо будет продолжаться. У нас много надежды. Мы просим общественность продолжать молиться за полное выздоровление раввина Хаима Меира бен Милки», — сказала она.

Раввину Дракману 90 лет, и он является самым высокопоставленным раввином религиозного сионистского движения. Он остается госпитализированным в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии больницы «Хадасса Эйн-Керем» после второго заражения COVID-19.

Ранее Нетаниягу сказал, что от всего сердца молится об исцелении раввина Друкмана.

«Курсор» сообщал, что Смотрич навестил раввина Друкмана.