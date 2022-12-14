Смотрич навестил раввина Друкмана: Его состояние нехорошее

Назначенный министр финансов Бецалель Смотрич прибыл вечером 14 декабря в медицинский центр Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме, где госпитализирован раввин Хаим Дракман, один из ведущих религиозных сионистских раввинов в Израиле.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Выйдя из больницы, Смотрич призвал общественность молиться за выздоровление раввина.

«Народ Израиля многим обязан нашему учителю и раввину, раввину Дракману. Состояние раввина нехорошее, раввин без сознания. Я очень благодарен медицинскому персоналу здесь, в Хадассе, и отделению интенсивной терапии, и призываю общественность распахнуть врата рая через молитвы о выздоровлении рабби Хаима Меира бен Милки, и Б-г не устает от молитв масс», – добавил он.

В пятницу, 9 декабря, у раввина Дракмана был диагностирован коронавирус. Тогда у него были характерная симптоматика и плохое самочувствие, но в Шаббат он остался дома в поселке Мерказ Шапира и даже совершал субботние молитвы.

С тех пор его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. По словам членов его семьи, они надеются на лучшее, а также им «трудно думать о чем-либо помимо этого».

После ухудшения состояния в среду раввин был переведен в медицинский центр «Хадасса Эйн Керем» для всестороннего обследования и лечения. Движение Бней Акива организовало массовую молитву, которая состоится завтра вечером в 20:30 у Стены Плача за выздоровление раввина Дракмана.

Отметим, что раввин Хаим Друкма – видный деятель среди религиозных сионистов. Будучи ребенком, он пережил Холокост, после чего вместе с родителями репатриировался в Израиль. Он получил образование в ешиве «Мерказ ха-Рав» в Иерусалиме, где ему удалось стать из самых выдающихся учеников знаменитого раввина Цви-Иегуды Кука. Затем он тоже стал раввином и участником движения «Бней Акива», а также активным участников общественной жизни.

«Курсор» сообщал, что Кнессет одобрил закон, разрешающий Смотричу занимать пост в Минобороны.