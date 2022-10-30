«Сердце разбито»: Лапид высказался о теракте в Кирьят-Арбе

Террорист убил 50-летнего израильтянина, еще трое ранены в результате теракта в субботу.

50-летний Ронен Ханания стал жертвой теракта в Кирьят-Арбе вечером в субботу. Его похороны, как ожидается, состоятся сегодня в 16:00.

Террорист Мухаммад аль-Джабари принадлежал к террористической группе, утверждающей, что она связана с бригадами аль-Кассам ХАМАС.

«Я разделяю горе семьи человека, погибшего в результате сегодняшнего теракта. Нет слов, которые могли бы утешить вас в это трудное время. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал Лапид. — Мы будем действовать всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами и не позволим терроризму поднять голову». Премьер также опубликовал фото погибшего.

הלב נשבר. רונן חנניה ז״ל נרצח בידי מחבל נתעב לעיני בנו. אין מילים שיכולות לנחם. משתתף בצער המשפחה ושולח חיבוק גדול בשם כל עם ישראל.

אני מאחל רפואה שלמה לפצועים. מחזק את הרבש״צ והלוחם שחיסלו את המחבל. אנחנו לא ניתן לטרור לנצח אותנו, נפעל בכל הכלים שעומדים לרשותנו נגד מבקשי רעתנו. pic.twitter.com/SRVsjAaSVg — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) October 30, 2022

В субботу вечером министр обороны Бени Ганц провел оценку ситуации с начальником штаба ЦАХАЛа Авивом Кохави и главой ШАБАК Роненом Баром. Ганц подчеркнул, что необходимо принимать оперативные меры в соответствии с ситуацией.

Премьер-министр Яир Лапид провел оценку ситуации после нападения и приказал усилить силы безопасности в этом районе.

Ранее Курсор писал, что сын погибшего мужчины озвучил жуткие детали теракта.

Кроме того, офицер ЦАХАЛа рассказал о деталях нападения в Кирьят-Арбе.