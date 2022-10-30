«Сердце разбито»: Лапид высказался о теракте в Кирьят-Арбе

50-летний Ронен Ханания стал жертвой теракта в Кирьят-Арбе вечером в субботу. Его похороны, как ожидается, состоятся сегодня в 16:00.
Террорист Мухаммад аль-Джабари принадлежал к террористической группе, утверждающей, что она связана с бригадами аль-Кассам ХАМАС.
«Я разделяю горе семьи человека, погибшего в результате сегодняшнего теракта. Нет слов, которые могли бы утешить вас в это трудное время. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал Лапид. — Мы будем действовать всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами и не позволим терроризму поднять голову». Премьер также опубликовал фото погибшего.
В субботу вечером министр обороны Бени Ганц провел оценку ситуации с начальником штаба ЦАХАЛа Авивом Кохави и главой ШАБАК Роненом Баром. Ганц подчеркнул, что необходимо принимать оперативные меры в соответствии с ситуацией.
Премьер-министр Яир Лапид провел оценку ситуации после нападения и приказал усилить силы безопасности в этом районе.
Ранее Курсор писал, что сын погибшего мужчины озвучил жуткие детали теракта.
Кроме того, офицер ЦАХАЛа рассказал о деталях нападения в Кирьят-Арбе.