«Я увидел, что террорист стреляет в нас»: офицер ЦАХАЛа рассказал о деталях нападения в Кирьят-Арбе

Бывший не на службе военнослужащий ЦАХАЛа поделился подробностями устранения арабского боевика, расстрелявшего одного человека и ранившего пятерых в Хевроне.

Офицер ЦАХАЛа младший лейтенант Б. рассказал о смертельном теракте возле Хеврона.

Как все это было от первого лица, пишет Israelnationalnews.

Террорист, совершивший нападение в Кирьят-Арбе, был нейтрализован координатором по вопросам гражданской безопасности РАВШАЦ и офицером ЦАХАЛа, младшим лейтенантом Б.

Офицер был не на службе и находился у себя дома, но услышал выстрелы в этом районе и прибыл на место нападения.

Младший лейтенант Б. описал происшедшее: «Я сидел в своем доме, когда внезапно услышал выстрелы снаружи. Я выбежал наружу к ближайшему защитному барьеру, взводя пистолет, и встретился с офицером службы безопасности Хеврона. Я присоединился к нему, и мы поехали вместе к месту событий».

Военнослужащий рассказал, что бойцы увидели на месте теракта: «Террорист открыл огонь по нам боевыми патронами. Я сразу понял, что он стреляет в нас, и ушел вправо в укрытие. Ранен офицер службы безопасности. Я ответил огнем, но террорист продолжал стрелять в него. Я побежал спасать его, продолжая при этом вести подавляющий огонь в сторону террориста. Подъехал координатор гражданской безопасности и сбил террориста своей машиной».

Ранее Курсор публиковал видео от первого лица: устранение террориста в Кирьят-Арбе.

Также наш сайт сообщал подробности теракта в Кирьят-Арбе: видео нейтрализации террориста. Вчерашний теракт в Кирьят-Арбе был нацелен на Итамара Бен-Гвира и Офера Охана. Есть погибшие и раненые. Террорист ликвидирован.

Редакция информировала, что врачи сообщили о состоянии раненых при теракте в Кирьят-Арбе.