Теракт в Кирьят-Арбе: сын погибшего мужчины озвучил жуткие детали

Погибший мужчина будет похоронен в воскресенье днем ​​в Иерусалиме. Сын говорит, что ему «повезло стать свидетелем его последних мгновений».

Человек, который был застрелен в результате теракта в субботу вечером недалеко от Кирьят-Арбы, был опознан утром в воскресенье как Ронен Ханания.

Сын Ханании, который находился в момент атаки с отцом, сказал, что они припарковали машину и вошли в магазин, расположенный между Кирьят-Арбой и соседним городом Хеврон. Когда они вернулись к своей машине, чтобы уехать, нападавший «открыл по нам огонь слева», рассказал он в воскресенье утром.

Услышав крик отца, сын повернулся и увидел его с тяжелой раной на голове. «Пуля вошла сверху, и его голова раскололась. Я видел, как он умер», — сказал он.

Сын погибшего, имя которого не называется, рассказал 12 каналу, что ждал прибытия экстренных служб на место происшествия 15 минут, после чего решил искать убежища в продуктовом магазине.

Он сказал, что в магазине «арабы обработали ему руку, один из них взял свитер и сделал мне жгут. После этого нам сказали, что все в порядке и что снаружи нас ждет фельдшер». Но когда они вышли из магазина, вооруженный мужчина открыл по ним огонь во второй раз, заставив их карабкаться обратно в магазин. Террорист стрелял по окнам, пока солдаты не нейтрализовали его.

Вернувшись к раненому отцу, сын сказал: «Он дышал, у него был пульс, но мозг был поврежден… у него не было шансов выжить. Я видел своего отца, мне посчастливилось быть свидетелем его последних минут».

Нападавший был идентифицирован как Мухаммед Камель аль-Джабари, предположительно член террористической группировки ХАМАС. Застрелив Хананию и его сына, Джабари открыл огонь по медикам и охранникам поселка, которые прибыли на место происшествия, чтобы помочь паре.

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