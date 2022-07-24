Закрытие Сохнута: Лапид предупредил россию о последствиях

Канцелярия премьер-министра планирует на этой неделе направить в москву делегацию, чтобы попытаться убедить российские власти прекратить свои действия против квазиправительственной израильской организации.

Премьер-министр Яир Лапид в воскресенье предостерег рф* от закрытия офисов Еврейского агентства в стране, заявив, что такие шаги станут «серьезным событием», которое может негативно повлиять на дипломатические отношения между Иерусалимом и москвой.

Открытое предупреждение Лапида москве прозвучало в ответ на недавние шаги российских властей против квазиправительственной израильской организации, задачей которой является содействие и поощрение репатриации в Израиль. На прошлой неделе Министерство юстиции рф официально призвало к «прекращению» деятельности Еврейского агентства в россии, заявив, что организация нарушила ряд местных законов.

Израиль, однако, считает, что эти шаги не связаны с юридическими проблемами, а скорее являются формой возмездия москвы против Иерусалима за его поддержку Украины.

В последние недели Еврейское агентство обратилось за помощью к Министерству иностранных дел, заручившись поддержкой посла Израиля в россии.

На прошлой неделе Лапид, который также является министром иностранных дел, объявил, что на этой неделе его офис направит делегацию в москву, чтобы обсудить этот вопрос с российскими официальными лицами, а в воскресенье члены делегации встретились в канцелярии премьер-министра для оценки ситуации перед отъездом. Они поедут в рф, возможно, в понедельник.

«Премьер-министр Лапид сказал на встрече, что связи с россией важны для Израиля. Еврейская община в рф большая и значащая, и эта проблема поднимается во всех дипломатических дискуссиях с администрацией в москве», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

«Закрытие офисов Еврейского агентства станет серьезным событием, которое повлияет на эти связи», — говорится в заявлении.

Сообщается, что делегация будет готова отправиться в москву, как только «получит одобрение россии на переговоры».

В состав делегации войдут представители канцелярии премьер-министра, Совета национальной безопасности, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства алии, а курировать ее будет генеральный директор министерства иностранных дел Алон Ушпиз.

На воскресной встрече присутствовали представители всех этих офисов, в том числе министр алии Пнина Тамано-Шата, а также два министра, репатриировавшихся в Израиль из бывшего Советского Союза, министр иностранных дел молдавского происхождения Авигдор Либерман и министр строительства украинского происхождения Зеев Элькин.

«Курсор» писал, что Израиль опасается серьезного дипломатического кризиса с рф.

«Курсор» информировал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!