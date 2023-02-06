Серия землетрясений в Израиле: какие города пострадали и что нам грозит

В понедельник, 6 февраля, на территории Израиля произошла серия землетрясений. Подземные толчки ощутили жители многих городов, но информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Соответствующие видео опубликованы на Telegram-канале «Голос Израиля».

Серьезно «трясло» Тель-Авив, Рамат-Ган, Хайфу, Нетанию, а Ганей-Тикве сработала система раннего предупреждения о стихийном бедствии. Особенно сильно землетрясение ощущалось в высотных зданиях. Работники и посетители из многих офисных зданий были эвакуированы.

На опубликованных видео видно, как из-за подземных толчков раскачиваются из стороны в сторону светильники и люстры на потолке.

Израильские сейсмологи отметили, что существует опасение новой волны землетрясения.

«Курсор» писал ранее, что утром 6 февраля самое мощное за последние 80 лет землетрясение всколыхнуло Турцию. Эпицентр землетрясения находился в 500 километрах от Израиля. По предварительным данным, в результате стихийного бедствия в 10 провинциях Турции в результате мощного землетрясения погибли уже 284 человека, 2 323 человека получили ранения. Спасатели продолжают поисковые работы.

Еще мы писали, что сотни человек погибли в Сирии, по меньшей мере 120 из них — в районах, удерживаемых повстанцами, после землетрясения в соседней Турции.

Напомним, что Израиль находится в сейсмически активной зоне, где периодически случаются подземные толчки. Гражданам напомнили, как правильно действовать в случае экстренной ситуации.