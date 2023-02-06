Землетрясение в Турции: 500 человек погибли, ранены тысячи

Согласно последним данным, в 10 провинциях Турции в результате мощного землетрясения погибли уже 284 человека, 2 323 человека получили ранения.

Об этом сообщают СМИ.

Сообщается, что подземные толчки произошли на глубине 7 км. За первым последовал менее мощный магнитудой 6,4 на юго-востоке провинции Газиантеп. Третье землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Газиантепе. Землетрясение ощущалось в Ливане и Сирии.

Информация о погибших и пострадавших предварительная, потому что спасатели продолжают поисковые работы, а в некоторых арйонах продолжаются рушиться здания уже после землетрясения.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родным в Twitter. По его словам, подразделения по ликвидации ЧС «в состоянии готовности». Также спасательные группы были немедленно направлены в районы, которые пострадали от землетрясения.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил об отправке грузовых самолетов в пострадавший регион. В стране объявлена тревога четвертого уровня, которая также включает призыв к международной помощи.

Кроме этого, из-за мощного землетрясения в Турции и Сирии пострадали объекты культурного наследия.

Ранее Курсор писал, что в МИД ответили, есть ли среди пострадавших израильтяне. Сегодня утром, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение, которое принесло масштабные разрушения и унесло десятки жизней. В министерстве иностранных дел Израиля ответили, пострадал ли кто-то из граждан еврейского государства.

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших и раненых. Спасатели ищут выживших под обломками разрушенных зданий во многих городах в Турции и Сирии.

Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения. Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого на юге Турции погибли десятки человек.

Курсор сообщал, что в Турции из-за серии сильных землетрясений был объявлен самый высокий уровень тревоги. В результате землетрясения разрушены десятки зданий в разных городах. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а также в Греции, Ираке и даже в Румынии и Грузии.

Наша редакция писала, что сильное землетрясение, произошедшее 25 января в полдень между Турцией и Критом, почувствовали жители Хайфы и Гуш-Дана.

Напомним, как минимум 160 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения в результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ява. Сильные толчки привели к повреждению более 2 200 жилых домов.