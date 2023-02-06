Сирия находится на грани катастрофы после мощного землетрясения — спасатели

Сотни человек погибли в Сирии, по меньшей мере 120 из них — в районах, удерживаемых повстанцами, после землетрясения в соседней Турции в понедельник, сообщили спасатели.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло перед рассветом недалеко от турецкого города Газиантеп, примерно в 40 км от сирийской границы.

«После землетрясения северо-запад Сирии находится «в состоянии катастрофы» с разрушениями, опустошением и обрушением зданий», — сообщила в Twitter спасательная группа «Белые каски».

Группа заявила, что в результате землетрясения «более 120 мирных жителей… погибли, более 230 получили ранения» в провинции Идлиб и сельской местности провинции Алеппо, добавив, что число погибших, как ожидается, возрастет, поскольку «сотни семей все еще находятся под завалами».

«Белые каски» имеют большой опыт спасения людей из рухнувших зданий. Они сформировались как служба экстренной помощи для оказания помощи гражданскому населению во время авиаударов во время разрушительной гражданской войны в стране.

Врач больницы в сельской местности северо-западной провинции Идлиб сообщил, что туда поступили тела 30 человек.

«После землетрясения, которое произошло сегодня, ситуация очень плохая, потому что многие люди все еще находятся под обломками зданий», — сказал доктор Маджид Ибрагим из больницы Аль-Рахма.

По данным Минздрава, в контролируемых правительством частях раздираемой войной Сирии число погибших в результате землетрясения составило не менее 237 человек.

Ранее Курсор писал, что в МИД ответили, есть ли среди пострадавших израильтяне. Сегодня утром, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение, которое принесло масштабные разрушения и унесло десятки жизней. В министерстве иностранных дел Израиля ответили, пострадал ли кто-то из граждан еврейского государства.

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Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения. Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого на юге Турции погибли десятки человек.

Также израильтянам напомнили, как действовать в случае землетрясения. Израиль находится в сейсмически активной зоне, где периодически случаются подземные толчки.

Курсор сообщал, что в Турции из-за серии сильных землетрясений был объявлен самый высокий уровень тревоги. В результате землетрясения разрушены десятки зданий в разных городах. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а также в Греции, Ираке и даже в Румынии и Грузии.

Наша редакция писала, что сильное землетрясение, произошедшее 25 января в полдень между Турцией и Критом, почувствовали жители Хайфы и Гуш-Дана.

Напомним, как минимум 160 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения в результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ява. Сильные толчки привели к повреждению более 2 200 жилых домов.