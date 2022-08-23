Израильтян растрогало видео с полицейским из Беэр-Шевы, спасшим жизнь собаки

Майор Моше Хаджадж покинул свою квартиру в Беэр-Шеве и, выходя из лифта, заметил, что собака, которая была с дамой в лифте, вышла вслед за ним, однако хозяйка осталась в лифте, и после того, как дверь лифта закрылась, поводок вместе с собакой начал подниматься вверх.
Он сразу же подбежал к собаке, попытался высвободить ее из ошейника, но безуспешно, и в конце концов ему пришлось оторвать его силой, чтобы спасти жизнь питомца.
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