Израильтян растрогало видео с полицейским из Беэр-Шевы, спасшим жизнь собаки

18:26, Сегодня
Новости Израиля
женщина с собакой фото
Фото: Агентство Партизан

В сети показали видео с героическим поступком майора Хаджаджа. Если бы не он, с домашним питомцем произошла бы трагедия.

Майор Моше Хаджадж покинул свою квартиру в Беэр-Шеве и, выходя из лифта, заметил, что собака, которая была с дамой в лифте, вышла вслед за ним, однако хозяйка осталась в лифте, и после того, как дверь лифта закрылась, поводок вместе с собакой начал подниматься вверх.

Он сразу же подбежал к собаке, попытался высвободить ее из ошейника, но безуспешно, и в конце концов ему пришлось оторвать его силой, чтобы спасти жизнь питомца.

Ранее Курсор писал о том, что группа экспертов из Университета Глазго и Университета Аалто решили проверить, какие телепередачи предпочитают смотреть обезьяны.

Также наш сайт сообщал, что ученые раскрыли удивительный секрет анатомии панд. У панды или бамбукового медведя на передних лапах имеется необычное образование, которое получило название «шестой палец».

 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ: