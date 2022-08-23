Израильтян растрогало видео с полицейским из Беэр-Шевы, спасшим жизнь собаки

В сети показали видео с героическим поступком майора Хаджаджа. Если бы не он, с домашним питомцем произошла бы трагедия.

Майор Моше Хаджадж покинул свою квартиру в Беэр-Шеве и, выходя из лифта, заметил, что собака, которая была с дамой в лифте, вышла вслед за ним, однако хозяйка осталась в лифте, и после того, как дверь лифта закрылась, поводок вместе с собакой начал подниматься вверх.

Он сразу же подбежал к собаке, попытался высвободить ее из ошейника, но безуспешно, и в конце концов ему пришлось оторвать его силой, чтобы спасти жизнь питомца.

כל הכבוד רס"ל משה חג'ג' מיחידת יואב יצא מביתו שבבאר שבע וכשיצא מהמעלית הבחין שהכלב שהיה עם הגברת במעלית יצא החוצה, דלת המעלית נסגרה והרצועה שלו החלה להמשך כלפי מעלה. הוא מיד רץ לכיוונו של הכלב, ניסה לשחרר אותו מהקולר אך לא הצליח ובסוף נאלץ לקרוע אותו בשביל להציל את חייו pic.twitter.com/nWn0VLfVaH — אריאל עידן (@Arielidan20) August 23, 2022

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