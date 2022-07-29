Спасли в последнюю минуту: десятки палестинцев набросились на еврея, появилось фото

Попытка линчевать еврея едва не закончилась трагедией: поселенец получил легкие ранения, но его собаку забили до смерти.
После окончания пятничной молитвы десятки жителей деревни Буркин двинулись в сторону Алей-Захава, чтобы организовать беспорядки, ставшие в этом районе обычным делом.
Житель Самарии, еврей, гулявший со своей собакой, к несчастью, столкнулся с ними. Они начали избивать его, что выглядело как попытка линчевания.
Военным силам и местным поселенцам, которые были вызваны на место происшествия, удалось спасти его из рук бунтовщиков. Мужчина получил синяки на всех частях тела.
Он направлен на дальнейшее лечение.
Один из нападавших сейчас задержан силовиками для допроса.
Сегодня мы писали также, что, по данным ЦАХАЛа, отряд вооруженных палестинцев подъехал на автомобиле к одному из южных въездов в город, после чего один араб вышел и обстрелял военный пост в этом районе.
Кроме того, на израильско-иорданской границе силами ЦАХАЛа и пограничного подразделения израильской полиции была изъята сумка с 10 пистолетами.
Еще Курсор сообщал, что по подозрению в незаконном хранении оружия на въезде в поселение Хура был арестован солдат, проходящий регулярную службу в бедуинской ГСДР, вместе с ним был арестован еще один подозреваемый.