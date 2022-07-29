Спасли в последнюю минуту: десятки палестинцев набросились на еврея, появилось фото

По окончании молитвы десятки жителей палестинской деревни Буркин устроили беспорядки. Они напали на еврея и убили его собаку.

Попытка линчевать еврея едва не закончилась трагедией: поселенец получил легкие ранения, но его собаку забили до смерти.

После окончания пятничной молитвы десятки жителей деревни Буркин двинулись в сторону Алей-Захава, чтобы организовать беспорядки, ставшие в этом районе обычным делом.

Житель Самарии, еврей, гулявший со своей собакой, к несчастью, столкнулся с ними. Они начали избивать его, что выглядело как попытка линчевания.

מתיישב נפצע וכלבו הוכה למוות על ידי עשרות פורעים שעלו מכפר בורקין לכיוון היישוב עלי זהב. הפורעים נתקלו בישראלי שטייל עם כלבו והחלו להכותו באלימות. צבא ומתיישבים מגוש מערבא שהוזעקו למקום הצליחו להניס את הפורעים. המתיישב נפצע קל. התושבים מספרים שאחד מהתוקפים עוכב ע"י כוחות הביטחון. pic.twitter.com/q99nLLwzCY — חנן גרינווד (@hanan_green) July 29, 2022

Военным силам и местным поселенцам, которые были вызваны на место происшествия, удалось спасти его из рук бунтовщиков. Мужчина получил синяки на всех частях тела.

Он направлен на дальнейшее лечение.

Один из нападавших сейчас задержан силовиками для допроса.

Сегодня мы писали также, что, по данным ЦАХАЛа, отряд вооруженных палестинцев подъехал на автомобиле к одному из южных въездов в город, после чего один араб вышел и обстрелял военный пост в этом районе.

Кроме того, на израильско-иорданской границе силами ЦАХАЛа и пограничного подразделения израильской полиции была изъята сумка с 10 пистолетами.

Еще Курсор сообщал, что по подозрению в незаконном хранении оружия на въезде в поселение Хура был арестован солдат, проходящий регулярную службу в бедуинской ГСДР, вместе с ним был арестован еще один подозреваемый.