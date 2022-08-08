Сеть возмутило видео, на котором палестинские дети вытаскивают ракету террористов из дома в Газе

Пользователи сети поражены, что палестинским детям в Газе позволили вытаскивать ракету из дома голыми руками.

«Палестинские дети в Газе вытаскивают ракету палестинских террористов, которая дала осечку и приземлилась на дом в Газе.

Кто-нибудь может мне объяснить, почему ДЕТИ это делают?!», — написала израильская журналистка в твиттере, удивившись увиденному.

Palestinian children in Gaza pulling out a Palestinian terrorist rocket which misfired and landed in a Gaza home. Can someone explain to me why CHILDREN are doing this?! pic.twitter.com/W3sC72cHnA — Emily Schrader — אמילי שריידר (@emilykschrader) August 7, 2022

«Так грустно. Столько ненависти. Дети не должны восхвалять смерть другим. Уберите ненависть из домов и классов», — написали в комментариях, отметив, что палестинских детей уже с ранних лет учат, что убивать евреев — это нормально.

«Эти бедные дети… их использует собственный народ, чтобы получить освещение в СМИ, если кто-то умрет. Заголовки будут обвинять Израиль», — написал другой пользователь.

«Потому что мертвые дети — идеальная пропаганда», — добавил еще один комментатор.

«Палестинские арабы преуспевают в жестоком обращении с детьми! Видите ли, если бы ракета взорвалась и убила всех детей, они бы сказали, что это вина Израиля. Они этически и морально банкроты!», — гласит еще один комментарий.

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