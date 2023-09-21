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Сгорел заживо — в Кармиэле произошла трагедия с мужчиной

08:59, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com
Пожар вспыхнул в квартире четырехэтажного жилого дома.

68-летний мужчина погиб сегодня утром в четверг в результате пожара, вспыхнувшего в квартире четырехэтажного жилого дома в Кармиэле. Вызванная на место бригада МАДА констатировала смерть пострадавшего, который получил сильные ожоги.

Еще один житель дома, 62-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести от ожогов и отравления дымом и был доставлен в медицинский центр "Галилея" в Нагарии.

Врач МАДА рассказал: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели дым, идущий из квартиры. Мы присоединились к пожарной команде, которая спасла мужчину около 68 лет, у него не было пульса, он не дышал и получил сильные ожоги тела. Мы провели медицинское обследование, но его травма была критической, и нам пришлось констатировать его смерть».

Медик добавил, что еще один мужчина, которого удалось спасти, находился в полном сознании и получил ожоги тела и отравление дымом. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в машине интенсивной терапии в больницу в стабильном состоянии.

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