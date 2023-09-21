Сгорел заживо — в Кармиэле произошла трагедия с мужчиной

Пожар вспыхнул в квартире четырехэтажного жилого дома.

68-летний мужчина погиб сегодня утром в четверг в результате пожара, вспыхнувшего в квартире четырехэтажного жилого дома в Кармиэле. Вызванная на место бригада МАДА констатировала смерть пострадавшего, который получил сильные ожоги.

Еще один житель дома, 62-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести от ожогов и отравления дымом и был доставлен в медицинский центр "Галилея" в Нагарии.