ШАБАК арестовал бедуина, который шпионил в ЦАХАЛе в пользу террористов

Агентство сообщило, что Абу Алкиан провел «большую часть» своих преступных действий еще до того, как поступил на службу в Армию обороны Израиля. Обвинения против Абу Алкиана влекут за собой пожизненное заключение.

Бедуин с юга Израиля присоединился к вооруженным силам, чтобы шпионить в пользу террористической группировки в секторе Газа, заявила в четверг служба безопасности ШАБАК.

Агентство сообщило, что 25-летний Шехаде Абу Алькиан из бедуинской деревни недалеко от Хуры в северном регионе Негев получил от базирующихся в Газе бригад моджахедов указание присоединиться к Армии обороны Израиля «с целью пропаганды террористической деятельности и сбора разведданных на израильской территории».

Shin Bet arrests Bedouin man who allegedly joined IDF to spy for Gaza terror group https://t.co/lMB66w81T0 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 7, 2022

Абу Алкиана задержали 30 мая, более чем через неделю после того, как он записался в Армию обороны Израиля.

В ШАБАК заявили, что их расследование показало, что Абу Алкиан выполнял различные задания для террористической группы, включая сбор внутренней разведывательной информации в армии, фотографирование объектов в Израиле и кражу оружия для передачи его «террористическим элементам».

Агентство сообщило, что Абу Алкиан провел «большую часть» своих преступных действий еще до того, как поступил на службу в Армию обороны Израиля.

Согласно обвинительному заключению, поданному в четверг, Абу Алкиан пытался «действовать против Государства Израиль и против его безопасности» после того, как в 2019 году власти отдали приказ о сносе незаконно построенного дома его отца.

Согласно обвинениям, 9 сентября 2019 года Абу Алкиан украл винтовку M4 у солдата, ожидавшего на автобусной остановке в районе леса Ятир на юге Израиля, а в 2021 году он присоединился к бригадам моджахедов.

«Обвиняемый связался с боевиком террористической организации, жителем Газы, [и] выразил желание поддержать борьбу сектора Газа против Израиля и вступить в террористическую организацию», — говорится в обвинительном заключении.

В обвинительном заключении говорится, что Абу Алкиан предоставил террористической группе информацию о действиях военных вертолетов, тренировках ЦАХАЛа в районе его города, а также фотографии военной базы и железнодорожного вокзала Беэр-Шевы.

22 мая Абу Алкиан записался в Армию обороны Израиля и во время процесса вербовки предоставил оперативникам Бригад моджахедов имена, номера телефонов и фотографии солдат-бедуинов, служащих в вооруженных силах, говорится в обвинительном заключении.

Обвинения против Абу Алкиана влекут за собой пожизненное заключение.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Израиль вновь открывает торговое представительство в Турции.