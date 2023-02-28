Силовики арестовали 8 боевиков, устроивших теракты в Биньямине и Эфраиме

У задержанных изъяли оружие, с помощью которого они совершали нападения.

В Израиле задержали восемь человек, подозреваемых в серии терактов. Злоумышленники расстреливали людей в районах Биньямина и Эфраимы.

Об этом пишет «Израиль Сегодня«.

Так, боевики были задержаны силами ШАБАКа и ЦАХАЛа. Все они арестованы и переданы для проведения расследования ШАБАКом.

Как отмечено в сообщении, также силовики конфисковали у арестованных оружие, которым они совершали теракты против израильтян.

Напомним, за последний месяц жертвами терактов стали 14 израильтян. Жертвами боевиков стали мирные жители Иерусалима, Иудеи и Самарии.

Как известно, был представлен законопроект о применении смертной казни в отношении террористов, которые совершили убийства на национальной почве в отношении граждан Израиля. Этот законопроект позволяет судам выносить такие приговоры. После предварительного голосования данный документ будет обсуждаться в кабинете политической безопасности. На текущем этапе комитет решил только окончательно сформулировать законопроект.

Также «Курсор» писал о том, что террористы угрожают Израилю ракетными обстрелами. В связи с этим израильтянам рекомендуют остерегаться мест массовых скоплений людей, а в случае, если замечены подозрительный предмет или человек, информацию необходимо сообщить в полицию.

Тем временем ЦАХАЛ заявил, что усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. Из-за убийства двух братьев нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.