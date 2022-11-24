ШАБАК: предотвращена попытка теракта в пассажирском автобусе на юге Израиля

Мужчина, завербованный “Исламским джихадом” должен был подложить бомбу в один из рейсовых автобусов на юге Израиля, но был задержан 30 октября.

О предотвращении теракта ШАБАК рассказал в четверг, 24 ноября. Данные разрешены к публикации.

31-летний житель Рафиаха в Газе, Фатхи Зияд Закут имел разрешение на работу в стране. До въезда в Израиль он прошел обучение работе со взрывчатыми веществами в Секторе Газа.

Террориста задержали 30 октября, когда он фактически уже начал изготавливать взрывное устройство, а материалы были обнаружены во время обыска. В ходе допроса выяснилось, что он должен был подложить бомбу в один из рейсовых автобусов на юге Израиля.

Подготовку теракта контролировал высокопоставленный член “Исламского джихада” из Рафиаха Джихад Инам. Обвиняемый рассказал, что они обсуждали место теракта в Израиле: совершить атаку в зале для мероприятий или торговом центре, но он предпочел пассажирский автобус.

А четверг Закуту было предъявлено обвинение прокуратурой Южного округа «в преступлении против безопасности государства, связанном с хранением и ношением оружия, а также активном членстве в террористической организации, подготовке или обучении в террористических целях, подготовке к совершению террористического акта».

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