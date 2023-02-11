Шаббат: сколько туристов посетили национальные парки и заповедники

В Шаббат заповедники и национальные парки посетили 90 тысяч путешественников.

Об этом информирует портал Maariv.

Среди самых посещаемых достопримечательностей был Национальный ботанический сад с 60 000 путешественников, где проходил фестиваль с красочным рынком, шоу, экскурсиями и мероприятиями для всей семьи.

Другими известными достопримечательностями стали национальные парки Кесария и Яркон Тель-Афек с 3000 путешественников в каждом.

Как сообщал Курсор, в Шаббат, 14 января, примерно 30 тысяч путешественников отправились на прогулку под субботним дождем по заповедникам и национальным паркам.

Среди самых популярных мест сегодня, 14 декабря, оказались национальный парк Масада, национальные парки Яркон-Тель-Афек и Кумран, природный заповедник Эйн-Геди и Сталактитовая пещера.

Ранее Курсор рассказывал о том, что в Израиле после пандемии уже началось восстановление туристической сферы. В минувшем году нашу страну посетили уже более 2 млн иностранных туристов, в 2022 году страна планирует привлечь еще больше гостей.

Министерство туризма уже объявило о запуске нескольких программ, которые могут увеличить число посетителей святой земли по сравнению с прошлым годом. Чиновники путем развития отношений с другими странами надеются, что это увеличит число туристов, которые прибывают из-за рубежа.

Также Курсор информировал о том, что в 2022 году национальный парк «Ган ха-Шлоша» посетило 128 тысяч человек, а всего в Израиле отдыхало 2,1 млн человек, из которых 235 тысяч — это туристы.

Первое место в рейтинге мест отдыха национальный парк «Ган ха-Шлоша», его выбрали 128 тысяч посетителей, которые предпочитают водоемы, водопады и зеленые газоны на фоне пейзажей Гильбоа.

Второе место посетители отдали парку «Масада». 125 тысяч человек отдохнуло в нем этим летом. «Масада» также популярен среди туристов, которые восхищаются древней историей и захватывающим видом на Мертвое море.

Третье место в списке самых посещаемых мест занимает «Кейсария». Парк, названный в честь римского императора Цезаря Августа, посетило 107 тысяч человек.