Шакед — Беннету: Вы всегда ставили Израиль на первое место

В пятницу министр внутренних дел Айелет Шакед, возглавившая теперь партию Ямина, попрощалась с уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом, который покинул свой пост в четверг.
Шакед сказала: «Спасибо, Нафтали Беннет. Спасибо за то, что поля вокруг Газы зеленые и не сожжены. Спасибо, что иранцы дрожат. Спасибо, что вы так точно справились с коронавирусом, причем без закрытых дверей. И спасибо за то, что вы с силой управляете Парадом флагов».
Она не скрывала поддержки деятельности Беннета на посту премьер-министра.
Министр заявила в своем обращении: «Спасибо, что не отступили перед лицом мировых лидеров и не согласились стать на путь террористического государства. Спасибо за то, что вы любите всех и видите во всех партнеров. И спасибо за долгий путь, полный успехов и препятствий».
«Курсор» писал, что Лапид поблагодарил президента США за поздравление. Во время приветственного поздравления в честь вступления Лапида в должность премьер-министра Байден упомянул о предстоящем визите в Израиль, на который возлагаются большие надежды по укреплению межгосударственных отношений.
Также мы сообщали о выборах в Израиле: партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.