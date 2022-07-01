Шакед — Беннету: Вы всегда ставили Израиль на первое место

Министр Шакед в своей речи к уходящему премьер-министру отметила его заслуги перед Государством Израиль и поблагодарила за то, что его правительство справилось с критической ситуацией с коронавирусом и с контролем ситуации с Газой.

В пятницу министр внутренних дел Айелет Шакед, возглавившая теперь партию Ямина, попрощалась с уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом, который покинул свой пост в четверг.

Шакед сказала: «Спасибо, Нафтали Беннет. Спасибо за то, что поля вокруг Газы зеленые и не сожжены. Спасибо, что иранцы дрожат. Спасибо, что вы так точно справились с коронавирусом, причем без закрытых дверей. И спасибо за то, что вы с силой управляете Парадом флагов».

Она не скрывала поддержки деятельности Беннета на посту премьер-министра.

Министр заявила в своем обращении: «Спасибо, что не отступили перед лицом мировых лидеров и не согласились стать на путь террористического государства. Спасибо за то, что вы любите всех и видите во всех партнеров. И спасибо за долгий путь, полный успехов и препятствий».

«Курсор» писал, что Лапид поблагодарил президента США за поздравление. Во время приветственного поздравления в честь вступления Лапида в должность премьер-министра Байден упомянул о предстоящем визите в Израиль, на который возлагаются большие надежды по укреплению межгосударственных отношений.

Также мы сообщали о выборах в Израиле: партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.