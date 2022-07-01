Выборы в Израиле: партиям увеличили финансирование на избирательные кампании

Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.

Ключевой комитет одобрил увеличение государственного финансирования избирательных кампаний политических партий на 12,5%. Общественный комитет по финансированию партий, наблюдательная группа, разрешил увеличить с 1,4 миллиона шекелей до 1,6 млн шекелей (462 291 доллар) на единицу финансирования.

В заявлении комитета под председательством судьи в отставке Аялы Прокаччиа говорится, что после заслушивания аргументов за и против дополнительного финансирования и оценок исследовательского отдела Кнессета, «а также в свете роста стоимости избирательных кампаний и повторных выборов комитет решил, что единица финансирования будет увеличена».

Финансовые единицы присуждаются каждой существующей партии Кнессета в соответствии с количеством депутатов, которые у них есть. Это дополнение обойдется государственной казне еще в 20 млн шекелей, в результате чего общая стоимость партийного финансирования на предстоящих выборах составит около 200 млн шекелей (58 млн долларов).

В Израиле кампании в основном финансируются за счет государственных средств, а частные пожертвования ограничены. Кампании партий финансируются через «единицы финансирования» на основе среднего количества мест, полученных на последних выборах, и количества мест, полученных в конечном итоге в новом туре (с учетом некоторых дополнительных расчетов).

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Курсор писал, что сказал Герцог — Лапиду: Уверен, что мы будем успешно работать вместе.

Ранее сообщалось, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду.

Напомним, что Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.