Выборы в Израиле: партиям увеличили финансирование на избирательные кампании

09:23, Сегодня
Новости Израиля, Zahav
Шекель валюта фото
Фото: canva.com

Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.

Ключевой комитет одобрил увеличение государственного финансирования избирательных кампаний политических партий на 12,5%. Общественный комитет по финансированию партий, наблюдательная группа, разрешил увеличить с 1,4 миллиона шекелей до 1,6 млн шекелей (462 291 доллар) на единицу финансирования.

В заявлении комитета под председательством судьи в отставке Аялы Прокаччиа говорится, что после заслушивания аргументов за и против дополнительного финансирования и оценок исследовательского отдела Кнессета, «а также в свете роста стоимости избирательных кампаний и повторных выборов комитет решил, что единица финансирования будет увеличена».

Финансовые единицы присуждаются каждой существующей партии Кнессета в соответствии с количеством депутатов, которые у них есть. Это дополнение обойдется государственной казне еще в 20 млн шекелей, в результате чего общая стоимость партийного финансирования на предстоящих выборах составит около 200 млн шекелей (58 млн долларов).

В Израиле кампании в основном финансируются за счет государственных средств, а частные пожертвования ограничены. Кампании партий финансируются через «единицы финансирования» на основе среднего количества мест, полученных на последних выборах, и количества мест, полученных в конечном итоге в новом туре (с учетом некоторых дополнительных расчетов).

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Курсор писал, что сказал Герцог — Лапиду: Уверен, что мы будем успешно работать вместе.

Ранее сообщалось, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду.

Напомним, что Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.

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Автор материала:
Таня Нати
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