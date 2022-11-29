Шакед отклонила просьбу беженки, которой грозило принудительное обрезание

«Государство Израиль не может признать причиной для предоставления убежища какой-либо культурный обычай, затрагивающий сотни миллионов людей», — объяснила Шакед.

Айелет Шакед объявила 29 ноября, что не согласовала предоставление убежища для беженки из Сьерра-Леоне.

Об этом сообщают Detaly.

Перед этим Комиссия по делам беженцев единогласно рекомендовала удовлетворить ее просьбу, поскольку на родине женщину должны были подвергнуть процедуре принудительного обрезания.

Шакед пояснила свое решение: «Конвенция о статусе беженцев не предназначена для устранения всех видов проблем, от которых страдают сотни миллионов людей в развивающихся странах, поэтому необходимо установить критерии определения преследования».

По ее словам, существуют разные типы женского обрезания, их необходимо различать между собой, перед тем, как делать какие-то заявления. Шакед заявила, что некоторые процедуры на практике аналогичны или даже проще, чем мужское обрезание, и не все из них потенциально могут нанести серьезный ущерб, который можно считать преследованием.

«Маловероятно, чтобы Государство Израиль признало какой-либо культурный обычай, затрагивающий сотни миллионов людей, причиной для предоставления убежища в Израиле», — объяснила Шакед.

Полное признание всех форм женского обрезания основанием для обеспечения убежища будет иметь для Израиля отрицательные последствия. Государство «должно обеспечивать безопасность евреев и сохранять их культурное, историческое и религиозное наследие», считает Айелет Шакед.