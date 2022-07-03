Лапид обращается к Хизбалле: Не испытывайте нас

Лапид занял пост премьер-министра на прошлой неделе в рамках соглашения, заключенного в прошлом году и создавшего коалиционное правительство.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел в воскресенье свое первое заседание кабинета министров с момента вступления в должность лидера, пообещав, что правительство будет функционировать, несмотря на политическую нестабильность, из-за которой Израилю предстоят пятые выборы менее чем за четыре года.

Лапид, сидящий рядом со своим предшественником Нафтали Беннетом, также предупредил, что Израиль предпримет любой необходимый шаг для самообороны после того, как сбил три беспилотных самолета, запущенных ливанской террористической группировкой «Хизбалла».

Лапид занял пост премьер-министра на прошлой неделе в рамках соглашения, заключенного в прошлом году и создавшего коалиционное правительство. Первоначально его возглавлял Беннет, но после ряда поражений и неудач в законодательных органах он ушел в отставку. Парламент самораспустился, что вызвало новые выборы и передало власть Лапиду.

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