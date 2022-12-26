Шакед поделилась мнением о покойном раввине Друкмане

Уходящий в отставку министр внутренних дел Айелет Шакед рассказала об отношениях, которые поддерживались между ее партией и покойным раввином Хаимом Друкманом несмотря на то, что он противостоял формированию уходящего правительства с Яиром Лапидом.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Шакед сказала, что ее последняя встреча с раввином Друкманом состоялась примерно за 2,5 месяца до последних выборов в Кнессет.

«Я хотела поговорить с раввином и пригласила всех членов фракции. То, что там произошло, не было опубликовано, но каждый из членов фракции изливал душу и говорил о своей религиозной сионистской идентичности и о том, как важно для них, чтобы партия прошла избирательный барьер. Некоторые из них даже плакали. Раввин выслушал всех. Также было много разговоров о подстрекательстве прошлого года. Он сказал, что не знает о некоторых вещах (которые были сказаны – прим.ред.)», — сказала она.

Шакед отметила, что Друкман поддерживал связь с ней и ее партией, несмотря на свое несогласие с уходящим правительством. По ее словам, за то десятилетие, что она знала раввина, он всегда был доступен в любое время. Министр называет ныне покойного «неординарной личностью», которая «никогда ни о ком не сказала плохого слова.

«Я говорилп на похоронах с его дочерью, и мы оба сказали это друг другу. Он всегда брал на себя ответственность в каждом вопросе», – поделилась Шакедю

По ее словам, раввин Дракман даже поддерживал связь с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом во время его пребывания в должности и выслушивал каждый раз, когда Шакед жаловалась ему, когда она чувствовала, что определенная критика правительства переходит черту в подстрекательство.

«Он позвонил им и попросил прекратить. Он никогда не говорил плохого слова. Субъективная критика да, но никогда не подстрекательство. Он никогда не призывал к чему-либо, что касалось только его самого. Это всегда касалось народа Израиля в целом или институтов религиозного сионизма. Он был единственной лидерской фигурой, признанной всеми и объединявшей всех, поэтому его потеря очень велика. Обычно говорят, что у всех есть замена, но я думаю, что замены раввину Дракману нет», — сказала она.

Отметим, что раввин Хаим Меир Друкман скончался 25 декабря, в воскресенье.

«Курсор» сообщал о комментарии Нетаниягу, который заявил, что со смертью раввина погас великий свет любви к Израилю.