Шакед ведет переговоры о вступлении в Ликуд

Попытка Айелет Шакед присоединиться к партии Ликуд даст ей возможность продолжить политическую карьеру в будущем.

Министр внутренних дел Айелет Шакед рассматривает возможность присоединиться к партии Ликуд.

Предвыборная гонка Шакед со сменой партий, блоков и союзников остановилась в партии «Еврейский дом». Однако в итоге она не преодолела на выборах электоральный барьер.

Сейчас коалиционные переговоры Ликуда и его партнеров должны в итоге сформировать правительство.

Известно, что в течение последних лет Шакед не раз рассматривала возможность перехода в Ликуд. Однако этот шаг так и не состоялся. Во-первых, Биньямин Нетаниягу не был готов предоставить Шакед необходимое разрешение для участия в праймериз. А во-вторых, как сообщают СМИ, этому воспротивились некоторые высокопоставленные члены партии, а также жена Нетаниягу.

В данный момент после вынужденного перерыва в политической жизни Шакед вновь пытается перейти в Ликуд. Таким образом она сможет получить необходимый партийный стаж, чтобы попасть в партийный список на следующих праймериз.

В окружении Шакед заявили: «Пока этот вопрос только рассматривается, но ничего еще не решено».

Ранее Курсор писал, что по приказу Шакед депортирован террорист, планировавший убийство раввина Йосефа.

Также наш сайт сообщал, что Шакед временно покидает политическую сцену. Министр внутренних дел Айелет Шакед рассказала о прошедших выборах и своих планах на будущее