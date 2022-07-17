ШАС призвал Объединенный иудаизм Торы поддержать на выборах Нетаниягу

Глава ШАС Арье Дери обвинил Объединенный иудаизм Торы в проведении переговоров с Лапидом и Ганцем, однако в офисе Гафни отрицают этот факт и заявляют о поддержке Нетаниягу.

Депутат Моше Гафни, возглавляющий Объединенный иудаизм Торы, и глава ШАС Арье Дери разошлись во мнениях в пятницу вечером.

Эти партии обычно работают в Кнессете рука об руку, и если одна партия присоединяется к коалиции, то другая поступает также.

Выступая на 12 канале новостей, Дери заявил, что Гафни ведет переговоры с премьер-министром Яиром Лапидом из «Еш Атид» и министром обороны Бени Ганцем из «Кахоль-Лаван».

Офис Гафни ответил: «Гафни не пытается привлечь на свою сторону Лапида и Ганца. Мы будем идти с Ликудом и с [депутатом Биньямином] Нетаниягу. Намеки Дери по этому вопросу не имеют под собой никаких оснований».

После этого заявления, офис Дери заявил: «Глава ШАС Арье Дери не сделал ни единого намека на то, что Гафни сформирует правительство с Лапидом и Ганцем. Все наоборот: глава ШАС Дери во всех своих последних интервью был вынужден отвечать на вопросы журналистов относительно действий и заявлений Моше Гафни».

«Курсор» ранее писал про выборы-2022: Объявлено о создании новой независимой партии.

Мы также информировали, что спикер Кнессета Мики Леви уверен, что Лапид сможет остаться премьер-министром после выборов.