Спикер Кнессета Мики Леви уверен, что Лапид сможет остаться премьер-министром после выборов

Спикер Кнессета Микки Леви убежден, что глава правительства Яир Лапид сможет остаться на своем посту даже после выборов в Кнессет 25 созыва. Так, Леви заявил, что Лапид сможет сформировать новое правительство при помощи ультраортодоксальных партий.
“Лапид получил опыт работы министром финансов, членом комиссии по иностранным делам и обороне, министром иностранных дел, Лапид формировал это правительство», — сказал Леви.
При этом сформировать новое правительство с Объединенным арабским списком, как считает Леви, у Лапида уже не получится. Леви уверен, что у Лапида получится сформировать новое правительство, которое будет либеральным, сионистским, здравомыслящим и демократическим.
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