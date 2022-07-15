Арье Дери рассказал, возможно ли формирование правительства во главе с Бени Ганцем

Журналист спросил Дери, как будет действовать его партия, если перед ней встанет альтернатива – идти на новые выборы или сформировать правительство с Ганцем во главе.

Лидер партии ШАС Арье Дери рассказал, что формирование правительство во главе с Бени Ганцем невозможно.

Об этом он заявил в интервью журналисту 12 канала Шидеону Око.

По его словам, есть реалистичный вариант, когда праворелигиозный блок сформирует правительство во главе с Биньямином Нетаниягу, набрав 61 мандат на выборах. Затем оно будет расширено за счет присоединения новых партий.

Второй вариант – Лапид наберет 61 место в Кнессете. Третьего варианта, по мнению Дери, нет. В коалицию с Лапидом, как сказал политик, войдут РААМ, «Объединенный список» и левоцентристские партии».

«Второй вариант состоит в том, что Лапид наберет 61 место, и тогда его лагерь: Ганц, Либерман, «Авода», МЕРЕЦ, «РААМ» и «Объединенный список» — объединится. Если это произойдет, Лапид сформирует с ними правительство за неделю или две. Третьего варианта не дано», — сказал Дери.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что депутат Кахоль-Лаван раскрыл детали сотрудничества с Тиква Хадаша.

Кроме того, Курсор писал, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас призывает к решению проблемы двух государств.

Еще напомним, что Зандберг заявила, что возьмет перерыв в политической жизни и не будет участвовать в следующих выборах.