Либерман утверждает, что цены на аренду квартир выросли всего на 1,6 процента

По данным CBS, рост стоимости аренды квартир по сравнению с прошлогодними ценами составил около 1,6%. При этом показатели сайта Мадлен гораздо выше.

Министр финансов Авигдор Либерман, опираясь на данные Центрального бюро статистики (CBS), сообщил, что цены на аренду выросли всего на 1,6% по сравнению с прошлогодними данными.

Либерман утверждает, что стоимость аренды квартир растет умеренными темпами. Но при этом CBS опирается на цифры по аренде квартир из своего банка данных, которые постоянно сдаются в аренду и практически не меняют цену.

А цифры рекламного сайта «Мадлен», который в своих подсчетах использует другие данные, значительно отличаются. Они показывают рост арендной стоимости на 13,7%.

Директор по исследованиям веб-сайта «Мадлен» Рэм Геффен пояснил, что они анализируют стоимость десятков тысяч новых квартир, которые ежегодно поступают на рынок и принадлежат инвесторам.

Он рассказал: «Мы изучаем объявления, которые появляются в этом году, и сравниваем их с объявлениями прошлого года, и вот какие пробелы мы получаем. Мы можем положиться на эти цифры».

Геффен уверен, что резкий рост цен на аренду можно объяснить неожиданным фактором — обновлением городов и улучшением состояния квартир.

CBS предоставила данные, что средняя арендная плата за 4-комнатную квартиру в Беэр-Шеве составляет 3174 шекеля, а на сайте Мадлен такая аренда будет около 3 603 шекеля, то есть разница составляет 400 шекелей, а в Тель-Авиве разница достигает 1800 шекелей.

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