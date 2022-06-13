Либерман утверждает, что цены на аренду квартир выросли всего на 1,6 процента

Министр финансов Авигдор Либерман, опираясь на данные Центрального бюро статистики (CBS), сообщил, что цены на аренду выросли всего на 1,6% по сравнению с прошлогодними данными.
Либерман утверждает, что стоимость аренды квартир растет умеренными темпами. Но при этом CBS опирается на цифры по аренде квартир из своего банка данных, которые постоянно сдаются в аренду и практически не меняют цену.
А цифры рекламного сайта «Мадлен», который в своих подсчетах использует другие данные, значительно отличаются. Они показывают рост арендной стоимости на 13,7%.
Директор по исследованиям веб-сайта «Мадлен» Рэм Геффен пояснил, что они анализируют стоимость десятков тысяч новых квартир, которые ежегодно поступают на рынок и принадлежат инвесторам.
Он рассказал: «Мы изучаем объявления, которые появляются в этом году, и сравниваем их с объявлениями прошлого года, и вот какие пробелы мы получаем. Мы можем положиться на эти цифры».
Геффен уверен, что резкий рост цен на аренду можно объяснить неожиданным фактором — обновлением городов и улучшением состояния квартир.
CBS предоставила данные, что средняя арендная плата за 4-комнатную квартиру в Беэр-Шеве составляет 3174 шекеля, а на сайте Мадлен такая аренда будет около 3 603 шекеля, то есть разница составляет 400 шекелей, а в Тель-Авиве разница достигает 1800 шекелей.
«Курсор» информировал, что бюджет полиции Израиля растет рекордными темпами — СМИ.
Также наш сайт писал, что власти Тель-Авива утвердили план строительства нового района на сотни домов.