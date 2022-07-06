Шекель резко слабеет по отношению к доллару после повышения ставки

Шекель снова резко ослаб по отношению к доллару и укрепился по отношению к евро после того, как Банк Израиля повысил процентную ставку Израиля на 0,5% до 1,25%. Вчера на дневных межбанковских торгах обменный курс шекеля вырос на 1,07% по отношению к доллару — по 3,534 шекеля за доллар, а также снизился на 0,63% по отношению к евро — по 3,634 шекеля за евро.

Перед объявлением о повышении ставки, Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,851% ниже, чем в пятницу, до 3,496 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,765% ниже, до 3,657 шекеля за евро.

Шекель торгуется по отношению к доллару на уровнях, невиданных с мая 2020 года. Сегодняшнее снижение курса доллара отражает укрепление американской валюты на мировых валютных рынках, поскольку инвесторов привлекает доллар как валюта-убежище, а также рост процентных ставок по нему. Доллар достиг 20-летнего максимума по отношению к евро и 24-летнего максимума по отношению к японской иене.

Банк Израиля повысил ставку в третий раз в этом году, но это не устранит разрыв процентных ставок с США, поскольку ожидается, что ФРС объявит о повышении ставки на 0,75% в этом месяце, третий месяц подряд.

Но шекель слабеет не только по отношению к доллару. В своем вчерашнем объявлении о повышении процентной ставки Банк Израиля написал: «С момента принятия предыдущего решения по процентной ставке (23 мая) шекель ослаб на 5,1% по отношению к доллару США, на 2,9% по отношению к евро и на 3,6% по отношению к доллару США, номинальный эффективный обменный курс».

Главный стратег Psagot Investment House Ори Гринфельд сказал: «По нашей оценке, в условиях высокой инфляции в Израиле и высокой волатильности на мировых рынках существует опасность дальнейшего ослабления шекеля, и из-за переключения внимания с шекеля к внутренней инфляции, Банк Израиля должен приспособить темпы повышения ставок к глобальным событиям».

Ранее Курсор писал, что падение шекеля по отношению к доллару продолжается. Шекель колеблется около порога 3,50 шекеля за доллар впервые с мая 2020 года, поскольку фондовые рынки резко падают.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Наша редакция сообщала, что обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Кроме этого, израильский шекель укрепился по отношению к доллару. Учитывая, что стоимость бензина в Израиле напрямую связана с ценой нефти на мировых рынках и курсом доллара, сейчас трудно прогнозировать, что произойдет со стоимостью топлива и доллара в ближайшее время.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения. Амир Ярон, управляющий банка, говорит, что израильская система обладает «впечатляющей способностью к росту» даже в условиях неопределенности, обещает и дальше сдерживать инфляцию.