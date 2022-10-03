Шестилетнему мальчику из Ришон ле-Циона дали шоколадку с наркотиками

Маленькому ребенку после употребления сладости стало плохо, и он был госпитализирован в медицинский центр.

В воскресенье, 2 октября, маленького жителя Ришон ле-Циона накормили шоколадкой, в составе которой было наркотическое средство.

Об этом сообщает издание «Детали».

Неизвестно, какие именно наркотики содержались в сладости, но после употребления мальчику стало плохо. Его госпитализировали в медицинское учреждение «Асаф ха-Рофе» в Беэр-Яакове. В данный момент его состояние медики оценивают как легкое.

Сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента.

«Курсор» писал ранее, что в Министерстве здравоохранения Израиля предупредили население об опасности употребления таблеток для похудения Magic Plus и порошка Black Coffee Diet из-за их состава, где присутствует наркотическое вещество.

Еще мы писали, что израильские силы безопасности предотвратили на египетской границе крупную партию наркотических средств. Контрабандисты, как оказалось, пытались перевезти наркотики, весом около 100 килограмм, стоимость которых составился 3,5 миллиона шекелей.

Напомним, что новое исследование в больнице «Ихилов», касавшееся тяжелых условий работы интернов и молодых врачей во время пандемии коронавируса, выявило, что у многих медиков развились тяжелые психические симптомы. Молодые врачи употребляли алкоголь и психотропные вещества.