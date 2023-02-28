Щаранский оценил, уподобится ли Израиль путинской россии из-за судебной реформы

Натан Щаранский выразил уверенность в том, что пакет реформ судебной системы, выдвинутый коалицией Нетаниягу, не является концом демократии в Израиле.

«Меня беспокоит, что мы становимся диктатурой, подобной Советскому Союзу или сегодняшней путинской россии*? Нет», — сказал Щаранский, бывший министр в правительствах во главе с Нетаниягу и бывший глава Еврейского агентства, в интервью The Times of Israel.

По его словам, если капитальный ремонт пройдет в той форме, которую в настоящее время продвигает коалиция, «мы не перестанем быть демократией». Но, добавил он, «нам придется гораздо упорнее бороться, чтобы восстановить баланс между судом и Кнессетом».

«То, что эта реформа действительно доводит ее из одной крайности до крайней противоположной стороны, — это плохо», — сказал Щаранский. И он выразил несогласие с конкретными элементами законодательства, подчеркнув, что, хотя последнее слово в вопросах политики должно быть за политиками, последнее слово в вопросах прав человека должно быть за судебными органами.

Он также возразил против «жестокого» способа, которым реформа ускоряется через парламент, и заявил, что такое далеко идущее и важное законодательство необходимо формировать путем диалога и принимать при широком согласии.

Однако в то же время он раскритиковал оппозицию за нежелание вести переговоры, и за, как он сказал, ее ошибочную веру в то, что она может помешать принятию закона посредством неоднократных демонстраций. Он сказал, что оппозиции следует изложить позиции, по которым она готова вести переговоры, и осветить те аспекты законодательства, которые она считает неприемлемыми, представив общественности подробные, последовательные и принципиальные аргументы, чтобы максимально затруднить коалиции продвижение закона таким, каким он есть.

По его словам, если бы он давал советы Нетаниягу, то подчеркнул бы необходимость достижения консенсуса и выступал бы за то, чтобы голоса всех соответствующих экспертов были услышаны на этапе комитета и чтобы их мнения были приняты во внимание.

Щаранский также отверг версию о том, что Нетаниягу запланировал реформу, чтобы избежать суда. «Я надеюсь, что эта реформа не пройдет как есть. Но думать, что все это делается потому, что Биби хочет спасти себя от суда, я считаю абсолютно несправедливым и отвлечением от реальности».

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