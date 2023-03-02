Система искусственного интеллекта стала советником премьера Румынии

Николай Чуке объявил систему под названием Ион своим почетным советником в вопросе помощи румынским гражданам.

Почетным советником премьер-министра Румынии Николая Чуке стала система на основе искусственного интеллекта. Об этом объявил сам глава румынского правительства, сообщает Romania Journal.

«Правительство Румынии стало первым на национальном и международном уровнях, поскольку мы обсуждаем первого правительственного советника, использующего искусственный интеллект, его имя Ион, происходящее от зеркального перевода слова «мы», — заявил Чуке.

По его словам, роль почетного советника состоит в том, чтобы консультировать правительство по улучшению помощи румынским гражданам, информировать его в режиме реального времени о предложениях и пожеланиях румын.

Система использует искусственный интеллект, чтобы быстро и автоматически фиксировать взгляды, мнения румын, их жалобы, используя информацию, доступную в публичном пространстве, рассказал премьер-министр.

Глава правителства добавил, что система на 100% является румынским проектом. Это результат совместных усилий исследователей, экспертов и компаний в этой области.

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