«Шуферсаль» предупредил израильтян о мошенничестве: что произошло

Сеть магазинов «Шуферсаль» призывает своих клиентов не доверять мошенникам, которые используют различные уловки, чтобы получить их личную информацию. В частности, в интернете появился поддельный веб-сайт, выдающий себя за официальный сайт компании.

Об этом пишет «Израиль Сегодня«.

По заявлению «Шуферсаль», фальшивый сайт предлагает участие в конкурсе на различную кухонную утварь в обмен на персональные данные, что никак не связано с деятельностью компании. «Шуферсаль» отмечает, что они не имеют отношения к этому сайту и уже обратились с жалобой в полицию.

«Курсор» писал о том, что в Израиле активно распространяется новый вид мошенничества через Instagram, где мошенники злоупотребляют доверием своих жертв, представляясь друзьями и просив помощи. Обычно в сообщении прикрепляется ссылка, которую люди переходят, не подозревая о коварном замысле. В результате мошенники получают доступ к аккаунту жертвы, что делает их уязвимыми и оставляет без контроля. Эксперты подчеркивают, что аккаунты друзей уже были взломаны на момент отправки сообщений, поэтому необходимо быть особенно бдительными.

Кроме того, в Израиле распространяется новый вид банковского мошенничества, при котором злоумышленники используют поддельные удостоверения и звонки, имитирующие звонки из банков и полиции. В связи с этим полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и самостоятельно связываться с банком, если возникли подозрения.

Напомним, полиция Израиля разоблачила мошенника, наживавшегося на русскоязычных жителях. Предварительное расследование показало, что подозреваемый (31 год, Тель-Авив) выдавал себя за общественного деятеля, завоевывал доверие русскоязычных и вымогал у них десятки тысяч шекелей. Сотрудники полиции провели ряд следственных действий, в результате которых задержали подозреваемого в совершении правонарушений.