Силы безопасности демонтировали незаконный форпост Рамат Мигрон

В форпосте проживали три семьи и несколько молодых людей. Дома этих семей были разрушены, как и другие строения на участке, сообщили активисты поселения в социальных сетях.

Израильские силы демонтировали незаконный форпост Рамат Мигрон в ночь со среды на четверг и эвакуировали проживавших там активистов-поселенцев.

Гражданская администрация, контролирующая повседневное управление Иудеи и Самарии, сообщила, что силы безопасности демонтировали незаконно построенные сооружения, возведенные на этом участке «в соответствии с полномочиями и процедурами, а также с учетом оперативных соображений».

«Мы проснулись в 4 часа утра от стука в дверь. Прежде чем мы успели узнать, кто это, к нам ворвались десять полицейских и сказали, что мы должны немедленно покинуть помещение», — сказал один из поселенцев.

«Курсор» писал, что на пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека. Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».

«Курсор» сообщал, что на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.

Еще мы писали, что 2 июля произошла перестрелка на 4 шоссе. В результате конфликта между водителями началась стрельба, из-за которого 35-летний житель Фурейдиса получил ранение средней степени тяжести.