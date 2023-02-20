Силы ВМФ повышают боевую готовность в Красном море: стала известна причина

В Красном море силы военно-морского флота повысили свой уровень боевой готовности, опасаясь возможных иранских атак на суда, связанные с Израилем.

Об этом сообщает «Детали«.

По данным издания, причиной этой меры стал репортаж «Би-би-си», в котором говорится о нападении иранских дронов-камикадзе на нефтяной танкер Campo Square, принадлежащий израильскому миллиардеру Эялю Оферу и выполняющий перевозки для судоходной компании Zodiac. Пострадавших не было, но судно получило некоторый ущерб.

«Атака произошла после угроз Ирана отомстить Израилю за недавнюю атаку на военный завод в Исфахане», — утверждает издание.

«Курсор» сообщал подробности иранской атаки на израильский танкер в Персидском заливе. Греческая компания Eletson, управляющая танкером, подтвердила, что судно было атаковано самолетом и получило незначительные повреждения в результате нападения, которое произошло недалеко от Оманского залива.

Напомним, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Иран стремится к уничтожению Государства Израиль и угрожает не только его безопасности, но и стабильности Европы и мира в целом. По словам Галанта, международному сообществу необходимо объединить силы и предпринять срочные и быстрые шаги, чтобы остановить оружейные сделки, которые ведет Иран, и создать эффективный механизм наказания.

Накануне Иран заявил о задержании «израильских наемников», атаковавших военный завод в Исфахане. Тегеран заявляет, что «уже доказана причастность агентов сионистского режима к этому акту».