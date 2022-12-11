Синоптики предупредили, когда в Израиль вернутся дожди

Приятная погода в воскресенье уже в ближайшее время вновь сменится дождливой, сообщает гидрометцентр.

Воскресенье порадует ясной погодой, возможна переменная облачность. В северных горах будет дуть сильный восточный ветер, а температура воздуха будет выше, чем обычно для этого сезона.

Ночью в северной части высокая вероятность слабых локальных дождей.

В понедельник ожидается переменная облачность. Температура существенно не изменится. Утром 12 декабря на севере страны возможен местный дождь, преимущественно небольшой.

Синоптики также прогнозируют на вторник, 13 декабря, переменную облачность и возвращение дождей. С севера страны до севера Негева местами пройдут дожди, возможны отдельные грозы. На юге страны возможен небольшой локальный дождь.

В Иудейской пустыне и на Мертвом море опасаются наводнений. Будет понижение температур, которые в сезон вернутся к обычным значениям.

Ранее Курсор писал, что синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни: дожди и потепление.

Также наш сайт информировал, что ЦАХАЛ предупредил о масштабных учениях на севере Израиля. Израильтян предупредили об усиленном передвижении техники и военных частей, а также о вероятности взрывов в рамках проходящих учений ЦАХАЛа.

Напомним, также мы писали, что шоссе 443 закрыто в обоих направлениях. Автомагистраль, соединяющая Тель-Авив и Иерусалим, была закрыта для движения в обоих направлениях из-за подозрительного предмета, найденного на дороге.