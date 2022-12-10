Шоссе 443 закрыто в обоих направлениях

Автомагистраль, соединяющая Тель-Авив и Иерусалим, была закрыта для движения в обоих направлениях из-за подозрительного предмета, найденного на дороге.

Шоссе 443 закрыто в обоих направлениях из-за найденного на дороге подозрительного предмета.

Об этом сообщает портал The Jerusalem Post.

Отмечается, что трасса 443, главная автомагистраль, соединяющая Тель-Авив и Иерусалим, была закрыта для движения в обоих направлениях из-за подозрительного предмета, найденного на дороге.

Как сообщал Курсор, мотоцикл с двумя людьми столкнулся с автомобилем на 4-м маршруте возле развязки Шева. 67-летний мужчина и 58-летняя женщина получили травмы средней степени тяжести. Вызванные на место происшествия медики и фельдшеры MDA оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу «Шиба» в Тель-Ха-Шомер.

Как сообщал Курсор, на днях в Иерусалиме мотоциклист получил травмы средней степени тяжести в результате ДТП.

Ранее Курсор информировал о том, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

Еще мы писали, что на шоссе 80 в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили трое человек.

Напомним, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошла авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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