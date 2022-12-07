Дожди и потепление: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Фото: pixabay.com

Израильтян предупредили о локальном дожде на севере и в центре.

Как пишет Arutz Sheva, cегодня в среду ожидается переменная облачность. На севере и в центре страны по-прежнему ожидаются местные дожди. Температуры не изменятся. Завтра будет переменная облачность, местами ясно. До полудня на севере страны еще возможен местный дождь. Будет небольшое повышение температуры. В пятницу и субботу также ожидается небольшое потепление. Ранее Курсор писал, что в Северной Америке рыбакам удалось поймать редкую рыбу. Кроме того, космический аппарат Orion навредил телескопу Джеймса Уэбба: как это случилось.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Ирен Давид