Дожди и потепление: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

08:50, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Израильтян предупредили о локальном дожде на севере и в центре.

Как пишет Arutz Sheva, cегодня в среду ожидается переменная облачность.

На севере и в центре страны по-прежнему ожидаются местные дожди. Температуры не изменятся.

Завтра будет переменная облачность, местами ясно. До полудня на севере страны еще возможен местный дождь. Будет небольшое повышение температуры.

В пятницу и субботу также ожидается небольшое потепление.

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