Дожди и потепление: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Как пишет Arutz Sheva, cегодня в среду ожидается переменная облачность.
На севере и в центре страны по-прежнему ожидаются местные дожди. Температуры не изменятся.
Завтра будет переменная облачность, местами ясно. До полудня на севере страны еще возможен местный дождь. Будет небольшое повышение температуры.
В пятницу и субботу также ожидается небольшое потепление.
Ранее Курсор писал, что в Северной Америке рыбакам удалось поймать редкую рыбу.
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