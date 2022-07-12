Сионистская организация: В войне между россией и Украиной обвиняют евреев

Глава антисемитского отдела Сионистской организации, с болью сообщает о растущей ненависти к Израилю в мире.

Глава отдела по борьбе с антисемитизмом и общественной устойчивости Всемирной сионистской организации Рахиль Барц приняла участие в созыве Совета попечителей Еврейского агентства и предостерегла от растущей ненависти к Израилю года в мире.

«Сегодня мы сообщаем о десяти антисемитских инцидентах в день, но мы знаем, что их намного больше, чем сообщается. Критиковать Израиль можно, но есть тонкая грань между законной критикой и отказом евреям в праве на существование», — сказала Барц 7 каналу.

«Антисемитизм — это старый термин для явления, которое существует во все времена. Сегодня евреев обвиняют даже в войне между россией* и Украиной. Евреи виноваты во всех проблемах мира», — отметила она.

Курсор сообщал, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет. 9 марта, когда было выпущено не менее 35 ракет. До начала апреля количество пусков увеличивалось с каждым днем, причем самый крупный обстрел со стороны Беларуси пришелся на 1 апреля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!