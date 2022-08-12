Сирийские СМИ: Израильские танки обстреляли город на юге Сирии

За последние годы Израиль нанес сотни ударов в Сирии, в основном по иранским и ливанским силам Хизбаллы, а также по сирийским правительственным войскам.

Два человека получили ранения после того, как израильский танк открыл огонь по сирийскому городу вблизи границы на Голанских высотах, сообщили сирийские СМИ.

По данным СМИ, израильский танк открыл огонь по городу Хамейдия, ранив двух человек.

Более подробной информации о месте, по которому был нанесен удар, о личности раненых и их состоянии не поступало.

Армия обороны Израиля отказалась от комментариев.

Ранее Курсор писал, что Сирия обвинила Израиль в атаке на город Тартус. Сообщается, что ракетный удар привел к ранению двух гражданских лиц и некоторому материальному ущербу, доложило министерство обороны Сирии.

Кроме того, редакция нашего сайта сообщала, что КСИР показал инфографику со своими системами ПВО.

Также наш сайт писал, что иранские террористы, которые нацелились на бывшего израильского консула в Турции и его семью, остановились в том же отеле, что и они, в районе Бейоглу в Стамбуле.