Даже на иврите: КСИР показал инфографику со своими системами ПВО

Корпус стражей исламской революции, который постоянно угрожает Израилю, опубликовал информацию о своих системах ПВО на нескольких языках, даже на иврите. Фото смотрите ниже.

Иранская революционная гвардия (КСИР) подготовила инфографику на иврите (и других языках), показывающую имеющиеся у них системы противовоздушной обороны.

Это насмешило израильских интернет-пользователей, которые считают, что террористы таким образом пытаются напугать Израиль своей «мощью».

Как ранее писал Курсор, высокопоставленные представители Израиля и Саудовской Аравии проводят секретные переговоры при посредничестве США, целью которы является координация обороны против Ирана.

Напомним, что иранские власти арестовали генерала Корпуса стражей исламской революции в начале этого месяца по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Арест генерала Али Насири произошел через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны Министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретных военных разведданных, включая чертежи ракет в Израиль.

Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США. Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».

Кроме того, в Иране растет недовольство КСИР из-за его неспособности бороться с Израилем. В Иране уже есть люди, которые готовы встать на место главы КСИР. Они не раз говорили, что теперешний глава Корпуса стражей исламской революции не справляется со своими обязанностями.