Ситуация на Мероне выходит из-под контроля

Полиция убрала блокпосты на входе в комплекс могилы раби Шимона Бар Йохая из-за чего там сразу же собралась большая толпа.

Сообщается, что на подходе к горе, входы все еще перекрыты, и тысячи все также людей ждут в очередях и на парковках – под открытым небом.

Из-за этого там начались волнения и правоохранительные органы провели ряд задержаний. Кроме того, на территорию комплекса проникло множество людей без билетов.

Полиция пытается усмирить толпу празднующих.

Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.

Курсор ранее писал, что страховые компании отказываются покрывать события Лаг ба-Омера. Выяснилось, что страховые компании отказываются страховать от ущерба или вреда, который может быть причинен на этих мероприятиях, и тех, кто посещает мероприятия Лаг ба-Омера в других местах по всему Израилю.

Также сообщалось, что в сети опубликовали уникальные архивные кадры празднования Лаг ба-Омер на Мероне в 50-х годах. Судя по этим редким архивным кадрам, взятым из фонда Спилберга и Еврейского университета Иерусалима, в те годы Лаг ба-Омер праздновали не менее широко и массово, чем в наше время.