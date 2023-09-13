Скандал из-за передачи оружия ПА: в СМИ узнали, что Нетаниягу ответил на нападки Бен-Гвира

Бен-Гвир потребовал от Нетаниягу объяснений.

В ходе сегодняшнего заседания кабинета политической безопасности министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир представил присутствующим статью в СМИ о поставках оружия Палестинской автономии и спросил: «Кто это разрешил?».

О том, что происходило на встрече, сообщила газета "Исраэль Хайом".

Представители сил безопасности, участвовавшие в обсуждении, объяснили присутствовавшим на встрече министрам, что это решение было реализовано на основе одобрения, полученного в январе прошлого года, при правительстве Беннета-Лапида.

Сам премьер-министр Нетаниягу ответил Бен-Гвиру: «Я не знал об этом», что привело министра национальной безопасности в ярость.

«Такие решения реализуются без нашего одобрения?», — спросил он.

Позже Бен-Гвир «атаковал» министра обороны Йоава Галанта и раскритиковал его: «У вас есть один мандат в «Ликуде», который вы представляете, и что вы решаете? Я взял на себя обязательство перед обществом».

Отмечается, что сегодня утром среди министров правительства также поднялся шум. Чиновники негодовали из-за Нетаниягу. Министр Струк заявила, что передача оружия ПА — «это соглашение Осло III».

Курсор писал, что Галант отреагировал на сообщения передаче оружия Палестинской автономии.

Еще мы сообщали, что Смотрич выступил с неожиданным обвинением в адрес Нетаниягу.