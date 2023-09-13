Смотрич выступил с неожиданным обвинением в адрес Нетаниягу

Смотрич заявил, что Нетаниягу продвигает меры по вооружению ПА, чтобы сформировать правительство с Ганцем.

В офисе министра финансов Бецалеля Смотрича прокомментировали утреннее сообщение Армейского радио о том, что Соединенные Штаты передадут оружие Палестинской автономии с одобрения Израиля.

Как пишут ивритоязычные СМИ, Смотрич обвинил Нетаниягу в том, что шаги по вооружению ПА, а также переговоры в доме президента являются платой Ганцу за формирование вместе с ним левого правительства.

Как сообщило Армейское радио, недавняя передача по меньшей мере 1500 винтовок из США силам безопасности Палестинской автономии была одобрена Координатором правительственной деятельности на территориях (COGAT), которым руководит министр финансов Бецалель Смотрич.

Оружие перебросили с баз армии США в Иордании в ПА через контрольно-пропускной пункт Алленби. Согласно палестинским сообщениям, ПА также недавно получила бронетехнику из США.

Согласно сообщению Армейского радио, Израиль одобрил передачу оружия при условии, что оно будет использоваться только для операций антитеррористических групп и будет передано только силам общей безопасности, контрразведке и полиции ПА.

Разрешение на передачу было дано после саммитов в Акабе и Шарм-эль-Шейхе в начале этого года.

Также рассматриваются дополнительные шаги по оказанию помощи ПА, сообщили армейскому радио представители израильского министерства обороны.

Курсор писал, что Смотрич отчитался перед финансовым комитетом Кнессета и сделал прогноз на 2024 год.