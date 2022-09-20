Скандал с эмбрионами в «Асуте»: минздрав назначил комиссию по расследованию

Сегодня, 20 сентября, министерство здравоохранения объявило о решение создать комиссию, которая займется расследованием обстоятельств инцидента, произошедшего в клинике «Асута» в Ришон Ле-Ционе.

Об этом сообщает издание News.walla.

В министерстве отметили, что комитет сформулирует системные выводы и рекомендации по улучшению системы экстракорпорального оплодотворения в Израиле и представит их к концу года.

Представители ведомства выяснят, как сотрудники медицинского учреждения могли допустить ошибку во время экстракорпорального оплодотворения пациентки и ввести в нее чужой эмбрион.

«Курсор» писал ранее, что вопиющий скандал произошел в медицинском учреждении «Асута» в Ришон Ле-Ционе, где женщина на седьмом месяце беременности узнала, что вынашивает чужого ребенка. И есть вероятность того, что эмбриона перепутали не только ей, но и нескольким другим женщинам.

Еще мы писали, что недавно медицинский центр «Асута» снова угодил в неприятную историю. На этот раз медики потеряли эмбрион женщины, которая пришла на экстракорпоральное оплодотворение. Оказалось, что они его просто выбросили.

Напомним, медицинский стартап из Иерусалима, разработала первый и единственный в мире набор для экспресс-теста на беременность на основе слюны.