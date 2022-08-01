Скандал с Сохнут: израильская делегация направилась на встречу в минюст рф

Израильская делегация вылетела в россию на прошлой неделе, в понедельник должны пройти переговоры с представителями министерства юстиции.

В понедельник израильская юридическая делегация встретится с представителями министерства юстиции россии и обсудит, как Еврейское агентство в рф сможет работать в соответствии с новыми законами о конфиденциальности в стране.

В четверг московский суд начал рассматривать иск, поданный министерством юстиции рф о ликвидации представительства Еврейского агентства в россии. Судебное заседание было назначено на 19 августа, а заседание в четверг было признано предварительным слушанием и досудебная проверка завершилась без принятия какого-либо решения.

Сообщается, что наш адвокат смог выступить и изложить нашу позицию. Израильская делегация в составе юрисконсультов министерства и высокопоставленных чиновников из государственных министерств и Еврейского агентства находится в москве, чтобы помочь адвокатам агентства, несмотря на то, что они не говорят по-русски и не имеют базового понимания российской правовой системы.

Большую часть дня в воскресенье израильская делегация провела в посольстве Израиля в москве и готовилась к встрече в минюсте. На встрече также будут присутствовать чиновники из министерства иностранных дел россии.

Делегацию возглавляет Тамар Каплан, заместитель юридического советника МИДа.

«Курсор» писал про скандал вокруг Сохнута: Еврейское агентство отреагировало на судебные слушания в москве.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!