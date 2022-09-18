Скандал в Беэр-Шеве: учителя обвиняют в сексуальном насилии над учеником

Израильской полицией расследуются факты совершения учителем противоправных действий в отношении детей, а также учеников школы, где он преподавал.

Полиция сообщила, что Орен Нехраи Куролкар обвиняется в совершении преступных действий сексуального характера в отношении 13-летнего подростка, игравшего в общественном парке 6 сентября в Беэр-Шеве.

В ходе расследования выяснились также другие сексуальные преступления в средней и старшей школы в Димоне, которые совершил 40-летний подозреваемый Орен Нехраи Куролкар.

Суд Беэр-Шевы возражал против публикации имени подозреваемого, попытавшись воспрепятствовать этому. Но следственная группа связалась с представителями суда, сообщив подробности расследования. На последующем слушании по ходатайству об аресте подозреваемого судья распорядился о его освобождении на ограничительных условиях.

По обоим решениям суда израильская полиция подала апелляцию в окружной суд Беэр-Шевы. Суд оставил решение об освобождении на ограничительных условиях в силе, но разрешил обнародовать данные подозреваемого.

Ранее Курсор сообщал, что в сети появилось видео дерзкого ограбления в Южном Тель-Авиве. На кадрах видно, как двое мужчин избивают пожилого гражданина и забирают у него сумку. При этом пострадавший вследствие действий атаковавших оказывается на проезжей части.

Также редакция писала, что двух жителей Беэр-Шевы задержали по подозрению в развращении детей. Они по отдельности приставали к 13-летнему мальчику и к двум 8-летним девочкам.