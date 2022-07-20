Скандал в Израиле: Шакед ответила, разрешат ли репатриацию секс-преступнику из США

Барух Ланнер — бывший ортодоксальный раввин, который был осужден за сексуальное насилие над детьми и отсидел почти три года в тюрьме.

Еврейско-американский сексуальный преступник Барух Ланнер не получит разрешения на репатриацию, заявила во вторник министр внутренних дел Айелет Шакед.

Об этом передает The Jerusalem Post.

«Барух Ланнер получил временную визу по решению предыдущего министра внутренних дел, который также не счел необходимым утвердить его статус репатрианта в свете предыстории правонарушений, — говорится в сообщении МВД в ответ на запрос The Jerusalem Post. — Сегодня утром министр внутренних дел пояснила, что в свете его серьезных действий она не намерена одобрять его заявление на получение гражданства по окончании временной визы, которой он владеет».

Jewish-American sex offender Baruch Lanner who has previously served three years for sexually assaulting high school students will not be granted approval to make aliyah, Interior Minister Ayelet Shaked has decided.#Israel | #US | #assault https://t.co/r8XtxikrwQ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 20, 2022

Ланнер — бывший ортодоксальный раввин, осужденный за сексуальное насилие над детьми. Он был директором средней школы Гилель-иешива в Оушен-Тауншип, штат Нью-Джерси.

Как сообщает Post, Раввинский совет Америки — одна из самых известных и центральных организаций раввинов в Северной Америке — в понедельник направил Шакед письмо относительно заявления Ланнера о гражданстве.

Раввины заявили, что хотели «выразить обеспокоенность тем, что осужденному серийному сексуальному преступнику Баруху Ланнеру был предоставлен временный вид на жительство в Израиле и что его запрос на получение гражданства находится на рассмотрении министерства».

«Ланнер отсидел почти три года в тюрьме за сексуальные домогательства к учащимся еврейской средней школы, — говорится в письме. — Есть сообщения о том, что он совершил ряд сексуальных, физических и эмоциональных надругательств над десятками подростков, за которых он был ответственен. Эти дела продолжают влиять на его жертв, а также на еврейскую общину в Северной Америке».

«Мы очень обеспокоены тем, что предоставление ему гражданства позволит ему исчезнуть в обществе, что явно представляет угрозу для общественного здоровья и безопасности, — говорится в сообщении. — Мы призываем вас отклонить его заявление на получение гражданства».

Более подробно о письме Курсор информировал здесь.

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