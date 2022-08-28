Ситуация накаляется: глава больницы Рамбам выдвинул медикам жесткий ультиматум

Сообщается, что директор медицинского центра «Рамбам» сказал стажерам, что у них есть два дня, чтобы отозвать заявления об увольнении, подписанные в знак протеста против 26-часовых смен, или он сам их вышвырнет.

Директор медицинского центра «Рамбам» выступил с ответным ультиматумом, сказав десяткам медицинских ординаторов, которые угрожают уйти в отставку, что он уволит их, если они не откажутся от своего ультиматума, сообщил в воскресенье 12-й канал.

На прошлой неделе 200 медицинских ординаторов по всей стране подали заявления об увольнении из-за затянувшегося спора с минздравом по поводу продолжительных смен. Отставки вступают в силу только через две недели после того, как письма будут вручены работодателю, что дает министерству здравоохранения еще 14 дней, чтобы попытаться предотвратить массовое увольнение врачей-стажеров.

В медицинском центре Рамбам в Хайфе было 25 стажеров, которые подали заявления об увольнении, но директор Майкл Халберталь созвал их на собрание в воскресенье, чтобы предупредить, что у них есть два дня, чтобы отозвать свои письма, или он уволит их сам, согласно отчету 12 канала.

Он также сказал им, что даже если предложенная схема сокращения сменных часов будет реализована в следующем году, потребуется некоторое время, прежде чем ее можно будет применить в больнице.

Сообщается, что некоторые стажеры покинули собрание в слезах, а 11 человек, как сообщается, отозвали свои письма после комментариев Халберталя.

Около больницы около 250 человек собрались на демонстрацию в поддержку медиков.

כמה עוצמות. כמה אומץ. להפגנה שהתקיימה היום מול בית החולים רמב״ם, הגיעו כולם — מתמחים, סטאז׳רים, סטודנטים, מטופלים, הורים וחברי כנסת. אף אחד מהם לא היה מוכן לשתוק לאור ההתנהלות של מנהלי בית החולים, שמהלכים אימים על המתמחים שהתפטרו במחאה על התורנויות של ה-26 שעות. pic.twitter.com/zubTTa8q98 — Asaf Oren (@Asaf__Oren) August 28, 2022

Хотя правительство первоначально согласилось сократить смены к апрелю этого года, в июльском заявлении говорилось, что изменение будет отложено до сентября 2023 года. Они сослались на процедурные проблемы, вызванные предстоящими выборами.

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