Скандал в школе для детей с особыми потребностями: сотрудник подозревается в сексуальном насилии

Полиция арестовала 20-летнего подозреваемого в совершении сексуального и физического насилия в отношении воспитанников школы для особых детей.

20-летний сотрудник специализированного учебного заведения задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера.

Об этом сообщил Maariv.

В понедельник, 25 июля, подозреваемый задержан. Он будет доставлен в суд для продления срока содержания под стражей.

Полиция расследует обвинения в адрес персонала заведения, находящегося недалеко от Иерусалима, в совершении противоправных действий в отношении ряда воспитанников.

Сообщается, что в отношении одного воспитанника совершены сексуальные преступления, а на остальных детей было физическое нападение. По всей видимости, преступления совершались не единоразово.

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