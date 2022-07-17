Скандал в Shufersal: жестокое обращение с сотрудником с инвалидностью

Суд приговорил к году заключения жителя Восточного Иерусалима, который обвинен в издевательствах по отношению к сотруднику Shufersal с ограниченными возможностями. Он обязан выплатить пострадавшему десять тысяч шекелей.

В воскресенье, 17 июля, суд приговорил сотрудника Shufersal к одному году заключения в тюрьме за жестокое обращение с коллегой с особыми потребностями.

Камель Хамидан, проживающий в Восточном Иерусалиме, обвинен в совершении насилия и жестоком обращении с другим сотрудником с ограниченными возможностями. Факты жестокого обращения были задокументированы и получили огласку в 2019 году.

Суд постановил, что кроме отбывания наказания он также обязан выплатить пострадавшему компенсацию в размере десяти тысяч шекелей.

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